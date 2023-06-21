Возможен рост индекса Мосбиржи в среду-четверг - БКС Экспресс

Возможен рост индекса Мосбиржи в течение торговых сессий в среду и четверг при сохранении нейтрального фона, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Активность продавцов на российском рынке акций усиливается, но просадки по-прежнему активно выкупаются, что удерживает индекс Мосбиржи вблизи 2800 пунктов. Объем торгов остается высоким: и продавцы, и покупатели активны. Индекс Мосбиржи три дня подряд формирует длинные "медвежьи" хвосты дневных свечей. Это подчеркивает повысившуюся активность продавцов и чувствительность инструмента к негативным новостям. Информационный фон остается спокойным, что позволяет обходиться без существенной коррекции. При сохранении нейтрального сантимента есть шансы на краткосрочный скачок в среду-четверг, а вот перед выходными уже может реализоваться коррекционное движение", - отмечает аналитик в комментарии.

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