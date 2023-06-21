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21 июня 2023 года 09:12
Диапазон цены нефти в $71,5-78/барр. пока в целом выглядит справедливым - БКС Экспресс
Торговый диапазон $71,5-78 за баррель нефти марки Brent в настоящее время в целом выглядит справедливым, считают эксперты БКС Экспресс. "Цены на нефть торгуются вблизи прежних уровней в отсутствие катализаторов, котировки нашли равновесное состояние. По мере роста волатильности средние уровни могут немного сместиться, но в целом торговый диапазон $71,5-78 за баррель нефти марки Brent выглядит справедливым. Если инструмент подойдет к его верхней границе без существенных поводов для фундаментальной переоценки, ситуация может быть интересной для сделок в "шорт", - указывают аналитики в обзоре. - На текущей неделе в фокусе находится статистика из Китая. Экономические данные за май слабее, чем ожидалось, и местный регулятор снижает ставки, чтобы поддержать экономическую активность. Все это дает повод пересмотреть прогнозы по траектории экономики до конца 2023 года, что автоматически влияет на ожидаемый уровень потребления. На страну, которая является вторым крупнейшим потребителем топлива в мире, возлагают большие надежды в части роста спроса на нефть в этом году. Поэтому макростатистика внимательно отслеживается рынком и отклонения от ожиданий влияют на краткосрочную динамику котировок нефти марки Brent". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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