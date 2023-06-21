Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов в ожидании ключевых событий

Москва. 21 июня. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль находится в боковом диапазоне в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,74 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 50,39 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,5 коп. - до 11,77 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", малозаметная динамика валютных пар на старте торгов может быть связана с ожиданиями участников рынка новых сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду выступит перед Объединенным экономическим комитетом в Вашингтоне. В четверг глава регулятора выступит в банковском комитете Сената. Трейдеры опасаются дальнейшего роста ставки Федрезерва после паузы в июне, так как в США вышли сильные данные по рынку недвижимости.

По данным Минторга США, число новостроек в мае увеличилось на 21,7% относительно предыдущего месяца и составило максимальные с апреля 2022 года 1,631 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,4 млн, согласно данным Trading Economics.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в мае, повысилось на 5,2% - до 1,491 млн в пересчете на годовые темпы, при прогнозах роста до 1,42 млн.

Фундаментальные факторы противоречивы. Рубль ощущает поддержку за счет восходящего движения нефти, но с другой стороны, находится под давлением негатива на фондовых площадках.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,14 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,45 за баррель, что на 0,37% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду торгуются разнонаправленно с преобладанием негатива: китайский CSI 300 снижается на 0,62%, японский Nikkei 225 прибавил 0,39%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,85%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,69%, австралийский индекс S&P/ASX 200 после почти недельного роста опустился на 0,30%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,03%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после существенного подъема по итогам прошлой недели. В понедельник биржи не работали в связи с государственным праздником. Инвесторы ждут выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла.

"Я думаю, что инвесторы настроены оптимистично в долгосрочной перспективе, но сейчас они считают, что забежали немного вперед с точки зрения рыночных показателей", - заявил главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл, слова которого приводит издание MarketWatch.

"Комментарии Пауэлла помогут определить, как рынок - и особенно технологический сектор, возглавляющий ралли в этом году, - отреагирует на политику ФРС в ближайшей перспективе", - считает управляющий директор по торговле и инвестициям в E*TRADE Крис Ларкин.