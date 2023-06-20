Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 20 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику, несмотря на повышение цен US Treasuries. Котировки UST во вторник выросли после длительных выходных - в понедельник американские рынки были закрыты (День освобождения от рабства). Суверенные спреды лишь немного изменились к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 22,2 базисного пункта - до 63,9% от номинала (их доходность снизилась на 3,2 базисного пункта и составила 9,88% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 33,2 базисного пункта - до 69,13% от номинала (доходность снизилась на 4,5 базисного пункта - до 8,86% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 0,7 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос на 3,7 базисного пункта - до 43,28% от номинала (его доходность снизилась на 0,6 базисного пункта и составила 12,99% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году опустились в цене за день на 9,7 базисного пункта - до 45,39% от номинала (их доходность поднялась на 12,9 базисного пункта и составила 35,01% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 99,2 базисного пункта - до 42,35% от номинала (доходность выросла на 77,8 базисного пункта и составила 29,88% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 14,4 базисного пункта, подорожав до 41,66% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 базисного пункта, составив 22,74% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 2,6 базисного пункта - до 89,5% от номинала (его доходность выросла на 73 базисного пункта и составила 50,26% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 2,6 базисного пункта, составив 65,84% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 июня оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом в США котировки большинства US Treasuries выросли после того, как в понедельник торгов на местных биржах не было. Накануне в стране отмечали День освобождения от рабства. Инвесторы ждут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Он выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей в среду и в банковском комитете Сената в четверг.