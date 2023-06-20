"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bilibili

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского видеосервиса Bilibili Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 189 гонконгских доллара за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Мы считаем, что на фоне устойчивого снижения убытков финрезультаты компании. Ожидаем, что выход на рынок ключевых игр летом будет способствовать росту валовых внутриигровых платежей и добавит к выручке за 2023 год. Bilibili - популярная платформа двумерных игр, и выручка компании от рекламы с оплатой за результат во 2К23 существенно выросла благодаря увеличению предложения игр. Эмитент планирует активизировать работу в онлайн-коммерции в сегменте стримов. Также Bilibili продолжает работать над увеличением валовой прибыли и сокращением убытков в 2023 году. Компания ожидает значимое снижение коммерческих расходов и устойчивое снижение административных и общехозяйственных расходов, а также трат на R&D", - пишут эксперты.

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