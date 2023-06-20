Возможен подъем котировок акций Татнефти к уровню 550 руб. - "Газпромбанк Инвестиции"

Возможен подъем котировок акций "Татнефти" к уровню 550 рублей за штуку на горизонте 2023 года, что предполагает потенциал роста 9,8% от текущего уровня, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"16 июня у Татнефти должно было пройти собрание акционеров с вопросом о выплате итоговых дивидендов (в размере 27,71 рубля на акцию), однако оно было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Новое собрание с той же повесткой пройдет 30 июня, для принятия решений порог кворума будет существенно ниже - 30 вместо 50%. Мы предполагаем, что негативная реакция рынка на это событие может стать инвестиционной идеей. Считаем, что решение о выплате все же будет принято (дивиденды от эмитента заложены в доходы Республики Татарстан, которая является акционером компании; отказ от них подорвал бы запланированный объем расходов этого субъекта), что приведет к росту стоимости акций. Некоторый откат цены бумаг может помочь инвесторам зафиксировать небольшую доходность за достаточно короткий срок", - указывают эксперты в обзоре.

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