"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $78 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,3%, стоп-приказ: $64,85, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Недавно компания заявила, что намерена инвестировать более $600 млн в свое предприятие по выпуску чипов в китайском Сиане, а также $1 млрд в строительство завода в Индии, что свидетельствует о расширении производительных мощностей Micron Technology в ближайшее время", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения акция торгуется в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $78. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $64,85 риск на портфель составит 0,29%", - указывают в "Финаме".

Micron Technology - американская транснациональная корпорация, занимающаяся производством полупроводниковой продукции, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, датчики CMOS.

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