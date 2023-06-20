Рубль днем ускорил снижение к доллару и евро на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков

Москва. 20 июня. Доллар США и евро заметно повышаются на Московской бирже во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков.

Курс доллара США составил 84,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 36,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 92,37 руб./EUR1, подорожав на 57 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 45,59 копейки - до 88,04 руб. Курс китайского юаня укрепился на 2,5 копейки - до 11,75 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к основным валютам днем на фоне смешанных сигналов с мировых рынков. Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику, в то время как участники других рынков продолжают отыгрывать решения ведущих мировых центробанков по ставкам. В понедельник американские рынки были закрыты (День освобождения от рабства), и теперь участники торгов ждут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей в среду и в банковском комитете Сената в четверг.

"Среднесрочный тренд на ослабление национальной валюты, вероятно, себя еще не исчерпал. Давление на рубль сохраняется из-за возможного высокого спроса на валюту со стороны иностранных компаний, уходящих из России, и восстановления импорта, а также повышенных госрасходов. Кроме того, сохраняется давление на фоне продолжающегося периода повышения ставок в ЕС и потенциально возможного повышения в США. Однако в краткосрочной перспективе рубль может сохранить стабильность или даже попытаться укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Это обусловлено приближающимся пиком налоговых выплат, когда экспортеры будут реализовывать часть выручки для погашения налоговых обязательств. Кроме того, рубль могут поддержать восстанавливающиеся цены на нефть", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть демонстрируют во вторник днем умеренную разнонаправленную динамику. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $76,55 за баррель, что на 0,64% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,14%, до $71,83 за баррель.

Норвежский нефтяной директорат (NPD) сообщил о сокращении страной добычи нефти в мае на 1,8% в помесячном выражении, до 1,722 млн баррелей в сутки (б/с). Однако по сравнению с маем 2022 года показатель вырос на 8,3%. NPD ожидал 1,75 млн б/с.

Кроме того, рынок оценивает стимулирующие меры Народного банка Китая (центробанка страны), который впервые с августа 2022 года понизил процентные ставки по одно- и пятилетним кредитам. Первая ставка снижена до 3,55% с 3,65%, вторая - до 4,2% с 4,3%.

Банк России во вторник, 20 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,83 трлн рублей (при лимите 1,83 трлн рублей и спросе 2 трлн 461,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,32% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 13 июня, банки разместили 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2 трлн 604,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,37% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,68% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне понедельника - 7,5% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно предыдущего дня - 7,89%, 8,34% и 8,53% годовых соответственно.