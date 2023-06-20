Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку на фоне позитивной для эмитента новости о получении лицензии на эксплуатацию автономной платформы заказа роботакси (без оператора) Apollo Go в Шеньчжене (ранее такая технология стала доступна в Ухане, Чунцине и Пекине), сообщается в комментарии аналитиков.

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