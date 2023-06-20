Цена акций AstraZeneca может получить новый импульс к росту - Freedom Finance Global

Котировки акций шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca могут получить новый импульс к росту, считает директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global Ерлан Абдикаримов.

"Потенциальное выделение AstraZeneca ее китайского бизнеса в отдельную компанию с листингом на местной фондовой бирже является стратегическим ответом на геополитические риски. Вероятно, решение о реструктуризации продиктовано опасениями по поводу ужесточения регуляторного давления со стороны властей Китая, которое не лучшим образом повлияло бы на деятельность компании в целом. Эмитент стремится минимизировать риски вмешательства в бизнес со стороны государства и сохранить независимую и устойчивую позицию на рынке в сложных геополитических обстоятельствах, - пишет эксперт в обзоре. - Спин-офф китайского подразделения позволит AstraZeneca, как одной из крупнейших фармкомпаний в КНР, раскрыть его до сих пор неизвестную стоимость. Это способно привлечь к эмитенту инвесторов, особенно заинтересованных в китайском фармацевтическом рынке. Реструктуризация укладывается в рамки общей стратегии компании на расширение своего присутствия в регионах с высоким потенциалом и использование усиливающегося спроса на медицинские товары и услуги здравоохранения в Китае. Отметим, что китайский бизнес AstraZeneca достаточно крупный: на КНР в 2022 году пришлось 13% мировых продаж компании при выручке почти $6 млрд из общего объема чуть более $44 млрд. Это один из лучших результатов для зарубежной "фармы" в стране. Наконец, потенциальное выделение китайского бизнеса позволяет материнской компании оптимально использовать возможности, предлагаемые растущим локальным рынком. При успешной реализации соответствующих планов котировки акций бумаг AstraZeneca получат дополнительные долгосрочные драйверы роста".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.