Котировки акций КАМАЗа сохраняют потенциал роста - ПСБ

Котировки акций "КАМАЗа" сохраняют потенциал продолжения подъема после обновления во вторник исторического максимума ввиду крайне благоприятных рыночных условий и высокого спроса на продукцию компании, сообщается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

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