"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций Самолета

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций девелопера "Самолет", говорится в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Бумаги застройщика "Самолет" пошли вверх после сообщения о покупке им девелопера ГК "МИЦ". Информированные источники оценивают сделку в сумму около 40 млрд. Покупка позволит эмитенту усилить конкурентные позиции в Москве и Подмосковье. Сейчас происходит консолидация рынка жилой недвижимости, когда наиболее эффективные девелоперы наращивают долю рынка, в том числе за счет поглощения других. В мае земельный банк "Самолета" достиг 45,9 млн кв. м, то есть сделка позволит ему расширить земельный банк на 4,4%. Мы пока сохраняем осторожный взгляд на акции компании, поскольку дополнительное финансирование увеличит долговую нагрузку, при этом стоимость сделки по мультипликаторам не раскрывается", - отмечает эксперт.

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