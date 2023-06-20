"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги МТС с целью 368 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "МТС" с целью 368 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,11%, стоп-приказ: 332 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания вошла в топ-3 крупнейших экосистем в России, уступив только Сбербанку и "Яндексу". Стратегия развития "МТС" может изменить статус бумаг со "стабильной дивидендной истории" на "быстрорастущий бизнес", что приведет к существенному увеличению стоимости акций", отмечают аналитики.

"С технической точки зрения глобальная восходящая тенденция продолжается, актуально открытие сделок на покупку. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 332 руб. риск на портфель составит 0,17%", - указывают эксперты "Финама".

"МТС" - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии.

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