Акции Самолета по-прежнему привлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции девелопера "Самолет" остаются привлекательными для вложений с прогнозной стоимостью на уровне до 3500 рублей за штуку, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Строительная компания "Самолет" объявила о приобретении группы "МИЦ" - одного из крупнейших игроков Московского региона. Если сделку одобрит ФАС, к "Самолету" перейдут 50 компаний, входящих в ГК "МИЦ", а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий одиннадцать проектов в стадии строительства и проектирования. Также "Самолет" возьмет на себя все обязательства перед клиентами ГК "МИЦ" по завершению строительства и эксплуатации жилых комплексов. Такое приобретение позволит эмитенту расширить земельный банк с 46 до 48 млн кв. м, усилить позиции на рынке Московского региона и увеличить объем текущего строительства всей России с 3,6 млн до 4,2 млн кв. м. Доля рынка по площади текущего строительства в Москве будет также увеличена - с 5,4 до 7,8%, в Московской области - с 21,7 до 23,2%, - указывают эксперты в обзоре. - Мы считаем сделку позитивным фактором для компании. "Самолет" продолжает развитие не только за счет увеличения собственного земельного банка, но и благодаря поглощениям локальных игроков".

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