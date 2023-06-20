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20 июня 2023 года 11:30

Рынок акций РФ утром просел к 2800п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидируют ЛУКОЙЛ и Ozon

Москва. 20 июня. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений недостаточных стимулов в Китае для быстрого восстановления его экономики и спроса на сырье. Индекс МосБиржи опустился к рубежу 2800 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" и расписками Ozon.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2800,1 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1049,35 пункта (-0,5%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 84,06 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), расписки OZON (-1,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник умеренно негативный. Народный банк Китая снизил ставки для премиальных заемщиков, но на рынке ждали более решительных шагов. Впрочем, никто не мешает НБК осуществить активные стимулы постепенно. Нефть на азиатской сессии была под давлением ухудшения прогнозов банков. Также рынки ждут выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. В целом настроения пока далеки от оптимистичных, так как все еще предполагается продолжение цикла ужесточения денежной политики в мире. По акциям металлургов может пройти быстрая коррекция, как и рост накануне, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник останется вблизи 2800 пунктов, волатильность в ключевых бумагах ожидается невысокой. "Несмотря на то, что в понедельник индекс смог подрасти, есть опасения, что во вторник продавцы могут взять вверх, так как по большинству бумаг техническая картина ухудшается. Кроме этого, других позитивных триггеров сейчас не наблюдается. Внешний фон остается негативным, цены на нефть и рубль двигаются в боковике. Отдаем предпочтение акциям "Соллерса" (MOEX: SVAV), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ), а также АФК "Система", - отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи подошел к достаточно высоким уровням, где наблюдается рост активности продавцов. Однако пока просадки выкупаются, и фондовый индекс продолжает поступательное движение вверх. Тем не менее, можно ожидать усиления волатильности на рынке в краткосрочной перспективе на фоне высокой перекупленности, и вероятна коррекция, пока рынок не нашел новых драйверов роста. Из значимой статистики во вторник интерес представляют данные по американскому рынку недвижимости, полагают эксперты "БКС МИ".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ назревает коррекция, импульс роста близок к завершению.

Накануне рост индексов во многом был обеспечен взлетом бумаг черных металлургов после заявлений гендиректора "Северстали", что во втором квартале у компании будут сильные операционные показатели, а "дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно". Другие представители сектора - ММК и НЛМК - находятся примерно в таких же условиях, поэтому и от них можно ожидать хороших финпоказателей. "Наверняка, как только одна из компаний объявит о выплате дивидендов, эту инициативу подхватят две другие", - считает эксперт.

Тем временем подешевели акции Сбербанка, которые часто являются индикатором инвестиционных настроений на рынке. Последнее время бумага торгуется в волатильном боковике, констатирует эксперт.

"В целом мы пока не видим сильных драйверов для продолжения роста. Рынку неплохо бы сходить в небольшую коррекцию, чтобы снять перекупленность и немного подумать, что делать дальше. Внешний фон утром во вторник не зовет к продолжению покупок. Американские фьючерсы слабо дешевеют, нефть теряет в цене", - отмечает Антонов.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei подрос на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,01-0,1%, DAX просел на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,2% к уровню пятницы).

Давление на рынки азиатского региона, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими инвестбанками, сохраняется. Трейдеры опасаются, что стимулирующие меры в КНР недостаточны для того, чтобы подтолкнуть к уверенному росту экономику страны.

Ранее Goldman Sachs понизил прогноз повышения ВВП Китая на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 6%. Экономисты Nomura ухудшили прогноз до 5,1% с 5,5%, Standard Chartered - до 5,4% с 5,8%, Bank of America - до 5,7% с 6,3%, JPMorgan - до 5,5% с 5,9%.

Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.

На нефтяном рынке с открытием европейской сессии во вторник цены отыграли утреннее снижение на сигналах о недостаточности стимулирующих мер в Китае.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $76,54 за баррель (+0,6% и -0,7% в понедельник), июльская цена WTI - $71,49 за баррель (-0,7% к уровню пятницы).

Цены на нефть могут завершить в "минусе" второй квартал подряд на фоне достаточного предложения на рынке и ожиданий ослабления спроса в условиях ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-10,8% и -11% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-5,8% и -5,8% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-5,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,6%).

Выросли акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+26,6% и +36,6% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+13,2%), "Соллерса" (+7,7%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+6,6% и +5,4% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,45 млрд рублей (из них 1,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,25 млрд рублей на акции "Магнита" и 1,23 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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