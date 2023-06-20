БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), МБЭС 001Р-02, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Корпоративные бумаги отстают из-за меньшей ликвидности и могут отыгрывать прогнозы по ставкам в следующие недели. В первую очередь будут подстраиваться бонды высоких рейтинговых категорий. Второй эшелон и ВДО могут корректироваться чуть дольше. G-спреды в корпоративном сегменте ожидаемо сузились за счет подъема G-кривой. Сильнее всего это заметно по сегменту ВДО, где ставки снижаются навстречу растущим доходностям по ОФЗ. Потенциал для снижения риск-премии ограничен, поскольку индикатор от Cbonds уже близок к минимумам за 5 лет. При стабильном макроэкономическом фоне риск-премия в сегменте может оставаться плюс-минус устойчивой до конца года, поддерживая активность на первичном рынке, - указывает эксперт. - В период роста процентных ставок инвесторам следует поддерживать короткую дюрацию портфеля. Цены коротких бондов менее чувствительны к ставкам и во время роста доходностей могут быть более устойчивыми. Напротив, длинные выпуски могут существенно снижаться в такие периоды. В качестве наиболее консервативного актива инвестор может рассмотреть флоатеры".

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