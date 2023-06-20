.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Магнита
.
20 июня 2023 года 12:06
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Магнита
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью на уровне 5940 рублей за штуку, сообщается в обзоре экспертов. "Сразу два положительных момента пришли со стороны "Магнита" в понедельник. Во-первых, компания раскрыла финансовые показатели за 2022 год, которые долго ожидал рынок, и операционные показатели за 1К23. Они оказались достаточно сильными, чтобы подтвердить инвестиционный тезис для эмитента. Отчет за 2022 год показал, что эмитент закончил год с большим объемом наличных средств - 314,9 млрд руб. (на конец 2021 года было 73,4 млрд. руб.) Уже в текущем году компания показывает уверенный рост по основным операционным показателям. Все это указывает на то, что при нормальных обстоятельствах эмитент способен выплачивать дивиденды порядка 600 руб. на акцию, - отмечает главный аналитик Управления анализа рынков, эксперт "Открытие Research" Алексей Корнилов. - Во-вторых, "Магнит" выставил оферту, нацеленную на выкуп у нерезидентов до 10% выпущенных бумаг по цене 2215 руб. за акцию. Цена оферты значительно ниже текущей цены, но это предложение может быть интересно для нерезидентов, которые сейчас фактически заблокированы. Полагаем, что это выкуп является первым важным шагом на пути созыва ВОСА и формирования нового совета директоров. Будем продолжать наблюдать за этой динамичной историей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
20 июня 2023 года 16:35
Возможен подъем котировок акций "Татнефти" к уровню 550 рублей за штуку на горизонте 2023 года, что предполагает потенциал роста 9,8% от текущего уровня, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "16 июня у Татнефти должно было пройти собрание акционеров с вопросом о выплате итоговых дивидендов... читать дальше
.20 июня 2023 года 16:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $78 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,3%, стоп-приказ: $64,85, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Недавно компания заявила, что намерена... читать дальше
.20 июня 2023 года 15:41
нвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 177 гонконгских долларов (HKD) за штуку на фоне позитивной для эмитента новости о получении лицензии на эксплуатацию автономной платформы заказа роботакси (без оператора) Apollo Go в... читать дальше
.20 июня 2023 года 15:34
Москва. 20 июня. Доллар США и евро заметно повышаются на Московской бирже во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков. читать дальше
.20 июня 2023 года 15:11
Котировки акций шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca могут получить новый импульс к росту, считает директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global Ерлан Абдикаримов. "Потенциальное выделение AstraZeneca ее китайского бизнеса в отдельную компанию с листингом на... читать дальше
.20 июня 2023 года 14:25
тировки акций "КАМАЗа" сохраняют потенциал продолжения подъема после обновления во вторник исторического максимума ввиду крайне благоприятных рыночных условий и высокого спроса на продукцию компании, сообщается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.20 июня 2023 года 13:49
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций девелопера "Самолет", говорится в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "Бумаги застройщика "Самолет" пошли вверх после сообщения о покупке им девелопера ГК "МИЦ". Информированные источники оценивают сделку в сумму около... читать дальше
.20 июня 2023 года 13:18
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "МТС" с целью 368 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,11%, стоп-приказ: 332 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания вошла в топ-3 крупнейших... читать дальше
.20 июня 2023 года 12:55
Акции девелопера "Самолет" остаются привлекательными для вложений с прогнозной стоимостью на уровне до 3500 рублей за штуку, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Строительная компания "Самолет" объявила о приобретении группы "МИЦ" - одного из крупнейших игроков Московского региона. Если... читать дальше
.20 июня 2023 года 12:26
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), МБЭС 001Р-02, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря... читать дальше
.20 июня 2023 года 11:40
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций девелоперской группы "Самолет" на уровне 4500 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 41%, сообщается в комментарии аналитиков. "Эмитент приобретает более 50 компаний, входящих в ГК "МИЦ", а также земельный банк в Москве, Новой... читать дальше
.20 июня 2023 года 11:30
Москва. 20 июня. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений недостаточных стимулов в Китае для быстрого восстановления его экономики и спроса на сырье. Индекс МосБиржи опустился к рубежу 2800 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" и расписками Ozon. читать дальше
.20 июня 2023 года 11:18
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Самолета", сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. "Девелопер "Самолет" сообщил о покупке столичного застройщика "МИЦ". По условиям соглашения, "Самолет" приобретет более 50 компаний, входящих в ГК "МИЦ", а также... читать дальше
.20 июня 2023 года 11:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций платежного сервиса PayPal Holdings до "покупать", сообщается в обзоре аналитиков. Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом снижена экспертами со $109 до $91 за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего... читать дальше
.20 июня 2023 года 10:46
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина. "Хотя рынок несколько негативно отреагировал на новость о несостоявшемся 16 июня ГОСА эмитента, мы полагаем, что 30 июня кворум соберется и акционеры утвердят... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.