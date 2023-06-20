"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита" с прогнозной стоимостью на уровне 5940 рублей за штуку, сообщается в обзоре экспертов.

"Сразу два положительных момента пришли со стороны "Магнита" в понедельник. Во-первых, компания раскрыла финансовые показатели за 2022 год, которые долго ожидал рынок, и операционные показатели за 1К23. Они оказались достаточно сильными, чтобы подтвердить инвестиционный тезис для эмитента. Отчет за 2022 год показал, что эмитент закончил год с большим объемом наличных средств - 314,9 млрд руб. (на конец 2021 года было 73,4 млрд. руб.) Уже в текущем году компания показывает уверенный рост по основным операционным показателям. Все это указывает на то, что при нормальных обстоятельствах эмитент способен выплачивать дивиденды порядка 600 руб. на акцию, - отмечает главный аналитик Управления анализа рынков, эксперт "Открытие Research" Алексей Корнилов. - Во-вторых, "Магнит" выставил оферту, нацеленную на выкуп у нерезидентов до 10% выпущенных бумаг по цене 2215 руб. за акцию. Цена оферты значительно ниже текущей цены, но это предложение может быть интересно для нерезидентов, которые сейчас фактически заблокированы. Полагаем, что это выкуп является первым важным шагом на пути созыва ВОСА и формирования нового совета директоров. Будем продолжать наблюдать за этой динамичной историей".

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