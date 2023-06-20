"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Самолета", сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Девелопер "Самолет" сообщил о покупке столичного застройщика "МИЦ". По условиям соглашения, "Самолет" приобретет более 50 компаний, входящих в ГК "МИЦ", а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий одиннадцать проектов в стадии строительства и проектирования. Безусловно, такая сделка приближает эмитента по текущему объему строительства к "ГК ПИК". Также сделка увеличивает земельный банк компании и позволяет больше зайти в Москву - самый маржинальный рынок в России, - отмечают эксперты. - Судя по планам менеджмента, "Самолет" может обогнать "ПИК" уже в 2024 году и стать самым крупным застройщиком в РФ. Сделка должна увеличить показатель EBITDA до 100 млрд рублей, что примерно равно EBITDA "ГК ПИК" за 2021 год. Однако такое поглощение увеличит чистый корпоративный долг компании на 40 млрд рублей. Сделка должна быть профинансирована за счет банковских кредитных линий и не должна повлиять на планы компании по дивидендам и обратному выкупу акций. Форвардный мультипликатор EV/EBITDA 2023 с учетом сделки по нашим подсчетам равен 3,4х, что предполагает почти 100% апсайд к справедливой цене".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.