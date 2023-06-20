"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций PayPal до "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций платежного сервиса PayPal Holdings до "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом снижена экспертами со $109 до $91 за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня.

"Последнее время менеджмент постоянно понижал прогнозы, поэтому PayPal больше нельзя отнести к "компаниям роста". Мы не ожидаем восстановления мультипликаторов к допандемическим уровням, но и последнее падение считаем чрезмерным. Текущий мультипликатор P/E 13x слишком низкий. На наш взгляд, справедливая оценка на 37% выше текущей, но на треть ниже средних допандемических значений - целевой P/E 18х против 28х в 2017-2019 гг. Мы считаем, что акции PayPal имеют шанс на восстановление, если от компании не будет плохих новостей", - отмечают аналитики.

Обращают внимание эксперты "БКС МИ" и на возможные риски: замедление роста ВВП может замедлить рост онлайн-торговли - основного драйвера электронных платежей и выручки PayPal; эмитент попадает под сферу влияния регуляторов по всему миру; возможность ужесточения конкурентной среды: (компания конкурирует с различными игроками рынка платежей - networks, эквайерами).

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