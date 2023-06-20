Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Татнефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"Хотя рынок несколько негативно отреагировал на новость о несостоявшемся 16 июня ГОСА эмитента, мы полагаем, что 30 июня кворум соберется и акционеры утвердят финальные дивиденды за 2022 год. Подобная ситуация уже возникала, когда акционеры рассматривали промежуточные дивиденды за 3К22. Согласно уставу, для повторного ГОСА требуется участие акционеров, владеющих минимум 30% голосующих акций против 50% при первом созыве", - отмечает эксперт.

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