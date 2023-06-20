Вероятно сохранение преобладания продавцов на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятно сохранение преобладания продавцов на рынке рублевых гособлигаций на торгах во вторник перед недельными аукционами Минфина РФ по размещению нового госдолга, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированной ставкой купона может вырасти еще в пределах 5 б.п. В условиях высокой вероятности повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях рекомендуем увеличивать в портфеле долю облигаций с плавающей ставкой купона с привязкой к Ruonia и сокращать позиции в классических бумагах сроком до 2 лет", - отмечает эксперт в комментарии.

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