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20 июня 2023 года 09:48

Цены рублевых корпбондов во вторник могут умеренно просесть на внешнем пессимизме

Москва. 20 июня. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно просесть на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений недостаточных стимулов в Китае для быстрого восстановления его экономики, необходимого для инвестиционной активности, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В понедельник в Европе индексы акций снизились на 0,7-1%, в США биржи не работали в связи с государственным праздником (День освобождения от рабства).

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei прибавил менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снизился на 0,2% к уровню пятницы).

Давление на рынки азиатского региона, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими инвестбанками, сохраняется. Трейдеры опасаются, что стимулирующие меры в КНР недостаточны для того, чтобы подтолкнуть к уверенному росту экономику страны.

Ранее Goldman Sachs понизил прогноз повышения ВВП Китая на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 6%. Экономисты Nomura ухудшили прогноз до 5,1% с 5,5%, Standard Chartered - до 5,4% с 5,8%, Bank of America - до 5,7% с 6,3%, JPMorgan - до 5,5% с 5,9%.

Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.

На нефтяном рынке утром во вторник цены также остаются под давлением на сигналах о том, что стимулирующие меры в Китае недостаточны для уверенного роста экономики страны и спроса на сырье.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:26 МСК во вторник составила $75,91 за баррель (-0,2% и -0,7% в понедельник), июльская цена WTI - $70,87 за баррель (-1,4% к уровню пятницы).

Цены на нефть могут завершить в "минусе" второй квартал подряд на фоне достаточного предложения на рынке и ожиданий ослабления спроса в условиях ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 июня выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,541 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,823 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали умеренную и смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,01% и составил 110,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня прибавил 0,075%, поднявшись до 866,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ЕвразХолдинг Фин-002P-01R" (+0,33%), "ТМК БО-07" (+0,2%) и "Почта России-001Р-10-боб" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-05" (-0,29%), "СистемаАФК-1Р-09" (-0,28%) и "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Торговый дом РКС" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей. Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 15,25% годовых. Купоны квартальные.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" 21 июня начнет второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Московская биржа зарегистрировала допэмиссию 14 июня. После второго доразмещения выпуска объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей, и по данным организатора, дальнейших доразмещений в рамках данного выпуска не планируется. Основной выпуск 4-летних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей эмитент разместил в начале мая. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых (до оферты в мае 2025 года), купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. 26 мая эмитент завершил доразмещение первого дополнительного выпуска в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала. В результате на текущий момент объем выпуска в обращении составляет 825 млн рублей.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установила ставку 7-9-го купонов 15-летних облигаций серии 001Р-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,95% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск в июне 2020 года по ставке 5,65% годовых. В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 64 млрд рублей.

АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) приобрело в рамках оферты 1 млн 261,194 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска с учетом произведенного ранее досрочного погашения составлял 9,9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, ЧТПЗ выкупил 12,74% выпуска. ЧТПЗ разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в июне 2017 года, с учетом досрочного погашения в обращении находились бумаги выпуска на 9,9 млрд рублей. Ставка 1-8-го купонов была установлена в размере 8,95% годовых, 9-12-го купонов - 7,9% годовых. Ставка текущего, 13-го, купона до оферты в июне 2026 года - 10,4% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел по оферте 6 млн 273 тыс. 334 облигации серии БO-11-002Р по цене 100% от номинала, или 62,7% эмиссии. РСХБ разместил 3-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в декабре 2021 года по ставке 9,6% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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