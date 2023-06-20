Brent подешевела до $75,82 за баррель

Рынки акций стран АТР в основном снижаются во вторник, исключением является Австралия. Цены на нефть опускаются на торгах во вторник.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник, исключение составляет австралийский индикатор.

Давление на рынки региона, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими инвестбанками, сохраняется. Трейдеры опасаются, что стимулирующие меры в КНР недостаточны для того, чтобы подтолкнуть к уверенному росту экономику страны.

Ранее Goldman Sachs понизил прогноз повышения ВВП Китая на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 6%. Экономисты Nomura ухудшили прогноз до 5,1% с 5,5%, Standard Chartered - до 5,4% с 5,8%, Bank of America - до 5,7% с 6,3%, JPMorgan - до 5,5% с 5,9%.

Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.

"Смягчение политики китайским ЦБ показывает, что восстановление активности, последовавшее за снятием ковидных ограничений в КНР, ослабляется, и это создает почву для принятия дальнейших стимулов властями страны", - говорит аналитик IG Asia Pte Ltd. Йеп Джун Ронг, мнение которого приводит Market Watch.

Издание также отмечает, что некоторые инвесторы были разочарованы результатами встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином, важных прорывов по итогам которой достигнуто не было.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,35% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 1,7%.

Лидерами снижения в материковом Китае являются акции технологических компаний, в том числе Foxconn Industrial (-2,5%), Dawning Information (-1,8%), Huagong Tech (-2,7%).

В Гонконге дешевеют бумаги IT-гигантов, результаты которых в значительной мере зависят от темпов экономического роста. Стоимость акций Alibaba Group Holding (SPB: BABA) снизилась на 1,2%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 2,2%, Bilibili Inc. (SPB: BILI) - на 2,7%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,9%, Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - на 3,1%.

Японский фондовый индекс Nikkei опустился в ходе торгов на 0,2%. Цена бумаг Mitsubishi UFJ Financial снизилась на 1%, Sumitomo Mitsui - на 2%, Tokio Marine - на 5,4%, Sony Group - на 0,2%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 0,22%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,9%.

Цены на нефть опускаются во вторник на сигналах о том, что стимулирующие меры в Китае недостаточны для того, чтобы подтолкнуть к уверенному росту экономику страны и спрос на нефть.

Накануне аналитики сразу нескольких инвестбанков, включая Goldman Sachs Group Inc., ухудшили прогнозы для китайской экономики.

Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск во вторник составляет $75,82 за баррель, что на $0,27 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,52 (0,7%) до $76,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,9 (1,25%), до $70,88 за баррель. Накануне основные торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Цены на нефть могут завершить в минусе второй квартал подряд на фоне достаточного предложения на рынке и ожиданий ослабления спроса в условиях ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.