Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых внешних сигналов
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,32 руб./$1 (+17,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,09 коп. выше уровня действующего официального курса.
Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 11,74 рубля.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", колебания рубля к доллару и юаню в узком диапазоне на старте торгов наблюдаются, с одной стороны, на фоне начала продаж валюты со стороны крупных компаний для выплаты дивидендов в ближайший месяц, с другой - на фоне негативной динамики мировых рынков, в том числе нефтяных цен.
На настроения инвесторов продолжают влиять опасения относительно темпов роста глобальной экономики. Несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире. Выводы сделаны на основе недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.
Между тем Китай в мае увеличил добычу нефти на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 18,1 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.
Объем нефтепереработки в КНР в прошлом месяце взлетел на 15,4% и составил 62 млн тонн, что является вторым по величине показателем за всё время ведения статистики. Это обусловлено в том числе окончанием плановых ремонтных работ на ряде НПЗ. Импорт нефти в прошлом месяце составил 51,44 млн тонн, что на 12,2% превышает показатель за тот же месяц годом ранее, сообщила таможня.
Запасы нефти в КНР в мае выросли на 1,77 млн баррелей в сутки. Прирост стал самым значительным с июля 2020 года.
Rystad Energy прогнозирует, что спрос на нефть в 2023 году увеличится на 1,7 млн б/с. Основным драйвером роста среди регионов станет материковый Китай, среди товаров - авиатопливо.
Дефицит на рынке нефти в оставшуюся часть года будет на уровне 2,4 млн б/с, ожидает компания.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,94 за баррель, что на 0,20% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,16 за баррель, что на 0,49% ниже итогового значения предыдущей сессии.
На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник преобладает негатив: китайский CSI 300 снижается на 0,17%, японский Nikkei 225 потерял 0,32%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,49%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,19%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,84%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,09%.
Американские рынки в понедельник были закрыты по случаю празднования Дня освобождения от рабства. Во вторник будут опубликованы данные о числе выданных разрешений на строительство - это ведущий индикатор на рынке недвижимости, который при заметном изменении может оказать значительное влияние на экономику и стоимость доллара.