Рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 20 июня. Доллар США и юань не проявили ощутимых движений на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль слабо меняется под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,32 руб./$1 (+17,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,09 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 11,74 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", колебания рубля к доллару и юаню в узком диапазоне на старте торгов наблюдаются, с одной стороны, на фоне начала продаж валюты со стороны крупных компаний для выплаты дивидендов в ближайший месяц, с другой - на фоне негативной динамики мировых рынков, в том числе нефтяных цен.

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения относительно темпов роста глобальной экономики. Несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире. Выводы сделаны на основе недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

Между тем Китай в мае увеличил добычу нефти на 2,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 18,1 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Объем нефтепереработки в КНР в прошлом месяце взлетел на 15,4% и составил 62 млн тонн, что является вторым по величине показателем за всё время ведения статистики. Это обусловлено в том числе окончанием плановых ремонтных работ на ряде НПЗ. Импорт нефти в прошлом месяце составил 51,44 млн тонн, что на 12,2% превышает показатель за тот же месяц годом ранее, сообщила таможня.

Запасы нефти в КНР в мае выросли на 1,77 млн баррелей в сутки. Прирост стал самым значительным с июля 2020 года.

Rystad Energy прогнозирует, что спрос на нефть в 2023 году увеличится на 1,7 млн б/с. Основным драйвером роста среди регионов станет материковый Китай, среди товаров - авиатопливо.

Дефицит на рынке нефти в оставшуюся часть года будет на уровне 2,4 млн б/с, ожидает компания.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,94 за баррель, что на 0,20% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,16 за баррель, что на 0,49% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник преобладает негатив: китайский CSI 300 снижается на 0,17%, японский Nikkei 225 потерял 0,32%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,49%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,19%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,84%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,09%.

Американские рынки в понедельник были закрыты по случаю празднования Дня освобождения от рабства. Во вторник будут опубликованы данные о числе выданных разрешений на строительство - это ведущий индикатор на рынке недвижимости, который при заметном изменении может оказать значительное влияние на экономику и стоимость доллара.