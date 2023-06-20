"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг "ФосАгро", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Фосагро" за январь-апрель 2023 года увеличила экспорт продукции на 8%. Экспорт в Латинскую Америку вырос на 50%, в Европу сократился на 10%, также было отмечено падение поставок в Юго-Восточную Азию. Мы по-прежнему ожидаем, что рост объемов экспорта будет сдерживаться снижением цен на фосфорные удобрения. Сохраняем осторожный взгляд на акции, учитывая высокие мультипликаторы (6x2023П EV/EBITDA) и потенциальное дополнительное налогообложение сектора", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.