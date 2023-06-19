Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с "Магнитом" и металлургами, индекс МосБиржи обновил годовой максимум

Москва. 19 июня. Рынок акций РФ начал неделю с традиционного роста, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок и просевшую нефть, индекс МосБиржи обновил максимум с апреля 2022 года, закрепившись выше рубежа 2800 пунктов. Локомотивом подъема выступили акции "Магнита" (+8,2%) на корпоративных новостях и бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2815,07 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1054,31 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 7,2%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 84,12 рубля (-0,02 рубля).

Акции "Магнита" выросли до 4910 рублей (+8,2%), максимума с ноября 2022 года.

Вечером в минувшую пятницу "Магнит" (MOEX: MGNT) опубликовал квартальный отчет и выставил оферту на выкуп бумаг для нерезидентов с дисконтом 50%, что спровоцировало ралли бумаг компании, обновивших максимум с ноября 2022 года.

Выручка ПАО "Магнит" в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей. Кроме того, ритейлер сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций "Магнита" по цене 2215 руб. за бумагу.

Также подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+7,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+5,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

"АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания. На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции. Повторное ГОСА пройдет 30 июня.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, позитивную динамику рынка акций трудно назвать уверенным ростом, скорее консолидацией вблизи годовых максимумов в отсутствии значительных драйверов для роста.

"Инвесторы продолжают выкупать акции на полученные дивиденды. В дальнейшем позитивными драйверами могут стать другие дивидендные истории: "Мосбиржа", "Совкомфлот" (MOEX: FLOT), "Татнефть", "Башнефть" (MOEX: BANE), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), МТС, "Газпром нефть", "Система", "Роснефть", "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и ряд других компаний. Негативными - внешние факторы и геополитика. ЕС уже на этой неделе может согласовать 11-й пакет антироссийских санкций, который направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничений", - напомнил эксперт.

"Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться вблизи 2800 пунктов. Среди позитивных корпоративных событий стоит отметить заявление руководства "АЛРОСА" о том, что компания может выплатить дивиденды за 6 месяцев 2023 года в случае, если ситуация на алмазном рынке останется стабильной", - отметил Кравченко.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, поступающие корпоративные новости преимущественно были позитивными.

Акции "АЛРОСА" подорожали на дивидендных ожиданиях - глава Якутии на ПМЭФ заявил о возможности выплаты дивидендов компанией за I полугодие. Акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,6%) выросли на фоне заявлений главы компании Михаила Осеевского в кулуарах ПМЭФ о том, что выручка "Ростелекома" в текущем году выше, чем в аналогичный период год назад. По итогам всего 2022 года выручка составляла около 650 млрд руб. Однако точных цифр нет, так как компания не публикует отчётность с I квартала 2022 года.

Акции "Татнефти" просели после сообщений о том, что собрание акционеров, на котором должны были утверждаться дивиденды, не набрало кворум. Однако подобная ситуация в компании уже случалась и в прошлом она никак не повлияла на дивиденды, которые в значительной доле поступают в бюджет Татарстана. Поэтому вероятность негативного исхода можно назвать весьма низкой.

Продолжили снижение бумаги "Яндекса", реагируя на заявления главы ВТБ Андрея Костина, что к компании стоит применить подход по аналогии с Fortum в вопросе разделения на зарубежную и российскую части бизнеса. Однако вероятность такого сценария довольно низкая. Бизнес "Яндекса" - это сложные системы информационных технологий, эффективность которых определяют специалисты, а не стабильно работающее оборудование, не требующее специфических компетенций, считает аналитик.

В Азии и Европе индексы просели из-за разочарований инвесторов отсутствием конкретных планов стимулирования и поддержки экономики в КНР. Также пока нет особых позитивных сигналов от визита госсекретаря США Энтони Блинкина в Китай. Сектор базовых материалов просел на опасениях слабого китайского спроса, отмечает Кочетков.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, на рынке акций РФ в начале недели преобладали покупки, индекс МосБиржи обновил годовой максимум и немного откатился, удержав рубеж 2800 пунктов. Лучше рынка смотрелись бумаги представителей металлургического сектора.

Внешний фон был умеренно негативным - снизились китайские, европейские биржевые индексы, просели котировки сырьевых товаров. На общие настроения могло повлиять ухудшение прогнозов по динамике ВВП Китая крупными банками, в том числе UBS, JPMorgan и Bank of America. Инвесторы на этом фоне опасаются замедления темпов роста мировой экономики.

На этой неделе состоятся выступления ряда представителей ФРС - главы регулятора Джерома Пауэлла, а также членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и других.

"С одной стороны, просадки на российском рынке оперативно выкупаются. Это указывает на сохранение высокого спроса на акции, в то же время надежных драйверов для уверенного роста в условиях, когда рынок на годовых максимумах, сейчас не так много. В их числе слабость рубля, реинвестирование полученных ранее дивидендов. Покупательскую активность сдерживает эскалация на геополитическом фронте. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 июня - 2720-2820 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в начале новой недели глобальные фондовые рынки умеренно просели: инвесторы решили сделать некоторую передышку после уверенного роста на прошлой неделе. При этом настроения на рынках в целом остаются достаточно позитивными - игроки весьма благосклонно восприняли паузу в ужесточении монетарной политики Федрезерва, причем их не смутили довольно "ястребиные" заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что для окончательной победы над высокой инфляцией могут потребоваться дальнейшие повышения ключевой ставки.

Поддержку рисковым активам оказывают вышедшие в последние дни статданные по американской экономике, указывающие на то, что проведенное до этого монетарное ужесточение уже сдерживает рост рынка труда и оказывает охлаждающее влияние на темпы роста цен. В частности, в пятницу Мичиганский университет сообщил, что в июне инфляционные ожидания американских граждан на ближайший год снизились по итогам второго месяца подряд и оказались минимальными с марта 2021 года. Это позволяет рассчитывать на то, что текущий цикл повышения ставок в Штатах близок к окончанию.

Российские фондовые индикаторы к вечеру подросли во главе с бумагами "Магнита" и металлургов. Однако на рынке наблюдается осторожность инвесторов из-за возвращения санкционной повестки - Евросоюз ранее обещал согласовать 11-й пакет антироссийских санкций до конца текущего месяца, и в ближайшие дни могут начать появляться какие-либо подробности. При этом дивидендный фактор, который поддерживал рынок акций РФ последние несколько месяцев, судя по всему, постепенно исчерпал себя.

По оценкам аналитиков "Ренессанс брокера", если предложение "Магнита" о выкупе до 10% акционерного капитала у нерезидентов будет принято, то оно должно привести к увеличению стоимости компании.

"Проблема с советом директоров остается, но учитывая сильную генерацию денежных средств в прошлом году, которая привела к значительному снижению долговой нагрузки, а также прогнозную доходность свободного денежного потока в 16% и 19% в 2023-2024 годах, текущая цена акций "Магнита" выглядит привлекательно. Мы поднимаем нашу целевую цену до 7500 руб. за акцию (с 7000 руб.) и сохраняем рейтинг "покупать", - сообщают эксперты в своем обзоре.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Трейдеры заняли осторожные позиции в ожидании статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В число важных индикаторов входят индексы менеджеров по закупкам (PMI) Японии и Австралии, а также инфляция в Японии, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Ожидается, что он снизит годовую ставку до 3,55% с 3,65% годовых, пятилетнюю - до 4,2% с 4,3% годовых.

В понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства).

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник умеренно просели. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,07 за баррель (-0,7% и +1,2% в пятницу), июльская цена WTI - $71,09 за баррель (-0,9% и +1,6% в пятницу).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

За прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+39,3% и +39,8% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+19,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+12,8%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+12,1% и +21,1% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+10,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+9,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+5,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,7%).

Транспортная группа "Монополия", которая ранее приобрела 78,84% акций автомобильного перевозчика Globaltruck, выкупит оставшиеся 21,16% акций компании по 82,5 рубля за бумагу, сообщила компания. В рамках оферты приобретаются 12 млн 369 тыс. 42 акции перевозчика. Цена выкупа, таким образом, составит чуть более 1 млрд руб.

В понедельник цена акций "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (ГТМ) выросла на Мосбирже на 4,3%, до 85,7 рубля за штуку.

"Монополия" сообщала о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета в Globaltruck (75,07%) в конце апреля. Тогда акции выкупались также по 82,5 руб. за бумагу. Стоимость пакета превысила 3,6 млрд руб. "Монополия" также ранее сообщала, что в случае успешного завершения сделки планирует делистинг бумаг ГТМ с "МосБиржи".

Подешевели в понедельник акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-4,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,4%), бумаги банка "Уралсиб" (-2,5%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (-2,4%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,39 млрд рублей (из них 12,92 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 6,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,47 млрд рублей на акции "Северстали").