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19 июня 2023 года 19:24

Рубль в понедельник немного подешевел в основных парах на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 19 июня. Доллар США и евро слегка укрепились на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 84,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 91,8 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,9 копейки - до 87,59 руб. Курс китайского юаня опустился на 3,6 копейки - до 11,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо подешевел к доллару и евро по итогам понедельника на фоне снижения цен на нефть. При этом торги на старте недели прошли при сниженной активности рынка, так как в понедельник американские биржи закрыты (День освобождения от рабства). Небольшую поддержку рублю оказала подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июня.

"Курс рубля продолжает снижаться к основным валютам, так как на рынке, вероятно, сохраняется дефицит предложения валюты. Курс в диапазоне 80-90 руб./$1 называется комфортным для экономики, несмотря на растущие инфляционные риски на фоне удорожания импорта. Некоторому локальному укреплению рубля по-прежнему могут способствовать продажи валюты со стороны крупных компаний для выплаты дивидендов в ближайший месяц", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев.

"Рубль на старте сессии резко подешевел, но этот импульс не получил развития. Незадолго до открытия основных торгов рубль перешел к активному укреплению, но к вечеру вновь просел, растеряв основной плюс. Приближение налогового периода пока лишь удерживает рубль от новой волны ослабления. Хотя продажи иностранной валюты экспортерами ощущаются, спрос на нее остается повышенным. Поэтому после прохождения в первой половине следующей недели пика налоговых платежей рубль, вероятно, вернется к нисходящей динамике", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта остается у годовых минимумов по отношению к доллару США. Тем не менее, давление на рубль сохраняется из-за возможного высокого спроса на валюту со стороны иностранных компаний, уходящих из России, и восстановления импорта, а также повышенных госрасходов. Кроме того, сохраняется давление на фоне продолжающегося периода повышения ставок в ЕС и потенциально возможного повышения в США. Уже в конце этой неделе поддержку рублю окажет налоговой период. По традиции экспортеры будут реализовывать часть валютной выручки на валютном рынке", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок остаются в отрицательной зоне вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК - $76 за баррель, что на 0,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,04% и составляет $71,07 за баррель.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин в пятницу отметил, что инфляция в США остается слишком высокой. "Я хочу напомнить, что целевой показатель ФРС по инфляции - это 2%, и я по-прежнему жду подтверждения того, что ослабление спроса в экономике позволит вернуть инфляцию к этому ориентиру довольно быстро, - сказал Баркин. - Если новые статданные не подтвердят эти ожидания, я готов к тому, что Федрезерву придется идти дальше".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 июня на 33,68 копейки, до 83,9866 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,37 копейки, до 91,7966 руб./EUR1.

В понедельник Московская биржа не проводила торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня". Средневзвешенный курс доллара на сессии Московской биржи расчетами "завтра" к 19:00 МСК укрепился на 30,04 копейки и составил 84,0242 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 072,278 млн, которые пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 15,66 копейки, до 91,798 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 12,03 копейки, до 91,7941 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR645,902 млн, из которых EUR129,803 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR516,099 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне пятницы - 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно предыдущего торгового дня - 7,89% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - до 8,53% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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