Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в условиях сниженной активности рынка

Москва. 19 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций на старте недели продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в условиях сниженной активности рынка, так как в понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства). При этом суверенные спреды лишь незначительно изменились к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 10,4 базисного пункта - до 63,64% от номинала (их доходность выросла на 1,7 базисного пункта и составила 9,92% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году, напротив, подорожали на 13,1 базисного пункта - до 68,79% от номинала (доходность снизилась на 1,9 базисного пункта - до 8,9% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился также на 1,9 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос на 19,2 базисного пункта - до 43,25% от номинала (его доходность снизилась на 5,4 базисного пункта и составила 13% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 3,7 базисного пункта - до 45,48% от номинала (их доходность опустилась на 3,5 базисного пункта и составила 34,89% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 2 базисных пункта - до 43,35% от номинала (доходность снизилась на 1,6 базисного пункта и составила 29,1% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 1,9 базисного пункта, подешевев до 41,52% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 22,82% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 0,2 базисного пункта - до 89,33% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 50,59% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 1,7 базисного пункта, составив 65,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 июня оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом в самих США торгов на рынке US Treasuries в понедельник не было, так как в стране отмечали День освобождения от рабства.

Инвесторы продолжают анализировать выступления глав федеральных резервных банков (ФРБ) и статистику. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин в пятницу отметил, что инфляция в США остается слишком высокой. "Я хочу напомнить, что целевой показатель ФРС по инфляции - это 2%, и я по-прежнему жду подтверждения того, что ослабление спроса в экономике позволит вернуть инфляцию к этому ориентиру довольно быстро, - сказал Баркин. - Если новые статданные не подтвердят эти ожидания, я готов к тому, что Федрезерву придется идти дальше".

Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) снизились в июне до минимальных с марта 2021 года 3,3% с 4,2% месяцем ранее.