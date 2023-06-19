Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 83-84 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс рубля по отношению к доллару США на текущей неделе, скорее всего, продолжит колебания в диапазоне 83-84 руб./$1; укрепление российской валюты представляется возможным в конце недели, но более вероятно в начале следующей на фоне благоприятного налогового периода в конце июня, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова.

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