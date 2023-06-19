"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical Technology

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций китайского поставщика оптики Sunny Optical Technology с прогнозной стоимостью на уровне 108 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"В Sunny Optical 15 июня прошел "День инвестора". По оценке менеджмента, глобальные поставки смартфонов в 2023 году могут сократиться на 6,3% г/г (до 1,1 млрд единиц) ввиду неблагоприятных макроэкономических факторов. Несмотря на предполагаемое давление на спрос мобильных телефонов в краткосрочном периоде, компания активно рассказывала о трендах в инновациях в оптике этого сегмента, в том числе об ирисовой диафрагме, непрерывном масштабировании, функции стабилизации изображения, улучшенных фронтальных камерах складных устройств и ToF-решениях, - указывают эксперты. - Как отмечалось менеджментом Sunny Optical, доля компании на глобальном рынке автомобильных камер достигла 34%. В области измерения расстояний с помощью светового луча (LiDAR), по данным компании, около 40% автомобильных решений, проданных в 2022 году, были изготовлены с использованием продуктов эмитента".

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