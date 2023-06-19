"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 80 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 80 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 63 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"По словам главы Якутии Айсена Николаева в ходе Петербургского международного экономического форума, "АЛРОСА" может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 1П23. Николаев заявил, что удалось достичь договоренности с правительством РФ и возможность выплаты дивидендов будет пересмотрена, если до конца I полугодия на алмазном рынке не будет экономического спада", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп- приказа на уровне 63 руб. риск на портфель составит 0,25%", - указывают эксперты "Финама".

"АЛРОСА" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов.

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