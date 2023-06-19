Рубль днем слабо меняется в основных парах в условиях сниженной активности рынка

Москва. 19 июня. Доллар США слегка дешевеет, евро, напротив, немного повышается на Московской бирже в понедельник днем; рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 84,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 91,8 руб./EUR1, подорожав на 17,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,3 копейки - до 87,57 руб. Курс китайского юаня опустился на 3,2 копейки - до 11,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется в основных валютных парах в ходе дневных торгов в условиях сниженной активности участников рынка, так как в понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства). Небольшое давление на рубль оказывает снижение цен на нефть, поддержку - подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июня.

"На локальном валютном рынке после максимума по доллару, зафиксированного в середине прошедшей недели, установилось определенное равновесие. В парах с долларом и юанем российский рубль в последние дни остается относительно стабильным. По паре "евро-рубль" два последних рабочих дня фиксируются новые максимумы с конца апреля, однако в целом укрепление европейской валюты за последние дни выглядит минимальным. Отметим, что основные налоговые платежи будут проведены только на последней неделе месяца. Продажи валюты экспортерами, вероятно, смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. В ближайшую неделю ожидаем сохранения достаточно волатильного движения пары "доллар-рубль" в диапазоне 82-85 руб./$1", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Пара "доллар-рубль", обновив в рамках недели максимумы с апреля 2022 года, перешла к консолидации в узком диапазоне 83,5-84,5 руб./$1. Доллар, движимый сужением предложения на фоне сложностей репатриации части валютной выручки из дружественных стран экспортерами, а также роста доли рубля во внешнеторговых расчетах, локально взял паузу в росте, что обусловлено ослаблением "американца" на глобальных рынках после прошедшего недавно заседания ФРС. При этом некоторое улучшение ситуации на нефтяном рынке отчасти сыграло в поддержку рублю. Стоит заметить, что на прошедшей неделе наблюдался рост торговой активности в основных валютных парах Московской биржи. На утро понедельника рубль слабел ко всем ключевым валютам Московской биржи. Полагаем, что в рамках сегодняшних торгов пара "доллар-рубль" продемонстрирует боковое движение в диапазоне 84-85 руб./$1. С одной стороны, сужение предложения иностранной валюты на рынке не позволит курсу доллара скорректироваться, с другой стороны, американская валюта выглядит перекупленной, что будет сдерживать ее дальнейший ощутимый рост", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение днем в понедельник.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК - $76,59 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,2% и составляет $71,62 за баррель.

Запасы нефти в КНР в мае росли на 1,77 млн баррелей в сутки (б/с). Прирост стал самым значительным с июля 2020 года.

Между тем Rystad Energy прогнозирует, что спрос на нефть в 2023 году увеличится на 1,7 млн б/с. Основным драйвером роста среди регионов станет материковый Китай, среди товаров - авиатопливо.

Дефицит на рынке нефти в оставшуюся часть года будет на уровне 2,4 млн б/с, ожидает компания.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне пятницы - 7,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно предыдущего торгового дня - 7,89% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - до 8,53% годовых.