Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2650-2750п до конца июня - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2650-2750 пунктов до конца текущего месяца, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"После пяти месяцев непрерывного роста российский фондовый рынок переходит в боковой тренд. Количество значимых корпоративных событий снижается, движения котировок акций приобретают все более выраженный спекулятивный характер. Бумаги часто растут и корректируются без новостей либо реакция котировок на них не соответствует уровню значимости инфоповода. На июнь прогнозируем смешанную динамику. Триггеров для масштабных распродаж не просматривается, но и драйверы роста закончились. Ориентир для индекса Мосбиржи - интервал 2650-2750 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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