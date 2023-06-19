"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Williams-Sonoma

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского ритейлера в сегменте товаров для дома Williams-Sonoma Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Williams-Sonoma - один из ведущих ритейлеров в сегменте товаров для дома, одна из немногих инновационных компаний, создающих с нуля бренды-лидеры рынка. Это основной фактор нашего позитивного взгляда на эмитента. Менеджмент увидел явную потребность в экологичных товарах для дома. В ходе телеконференции по итогам 1К24 CEO Лора Олбер назвала новый бренд Green Row красочным, оптимистичным, винтажным, европейским по духу. Она добавила, что это товары "высокого качества, долговечные и красивые", - отмечают эксперты.

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