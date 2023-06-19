Конъюнктурных оснований для закрепления цены акций Магнита выше 5000-5250 руб. пока нет - ПСБ

Конъюнктурных оснований для закрепления котировок акций "Магнита" выше 5000-5250 рублей за штуку пока нет, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Вечером в пятницу "Магнит" неожиданно представил финансовую отчетность по МСФО за 1К23, которая, по нашему мнению, демонстрирует неплохое финансовое и операционное состояние компании. Бизнес развивается, хотя и уступает X5 Retail Group по темпам роста. "Магнит" активно развивает формат "мягких" дискаунтеров и начинает выходить на рынок "жестких" дискаунтеров, хотя и с некоторым опозданием, - отмечают эксперты в обзоре. - Эмитент работает над эффективностью и оптимизирует ряд расходов, демонстрирует успехи в программах лояльности (69% продаж). Нас несколько настораживают слабые результаты и доля онлайн-продажи (GMV: - 5,4% г/г, 8,7 млрд рублей), а также заявление компании о замедлении роста общей выручки и LFL продаж в апреле-мае по сравнению с I кварталом. Компания констатирует и давление на рентабельность. Пока мы не готовы повышать текущую целевую цену акций "Магнита" (6554 рублей), отмечая разовые факторы взлета чистой прибыли в первом квартале и опасаясь дальнейшего, пусть и сдержанного, снижения рентабельности. Но считаем, что ралли в них в конце прошлой недели в целом оправдано - компания оценивалась низко в первую очередь из-за отсутствия ясности по финансовому состоянию и рисков исключения из состава индекса Мосбиржи, которые, на наш взгляд, можно считать в значительной степени снятыми. Отчетность и оферта нерезидентам настраивают и на возвращение эмитента к выплате дивидендов. Считаем, что инерционный потенциал роста в этих бумагах сохраняется за счет восстановления позиций среднесрочными инвесторами, но для развития роста котировок и закрепления выше 5000-5250 руб. пока конъюнктурных оснований не видим".

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