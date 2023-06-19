"Финам" присвоил рейтинг "продавать" бумагам Башнефти

"Финам" присвоил рейтинг "продавать" обыкновенным и привилегированным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1267 рублей и 1093 рублями за штуку соответственно на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции "Башнефти" стали абсолютным лидером по росту в секторе с начала года, что было связано с высокими, хотя и ожидаемыми, дивидендами за 2022 год. При этом сейчас дивидендная доходность акций нефтяника сопоставима с доходностью ОФЗ, а в 2023 году выплаты компании, по нашим оценкам, могут снизиться на 37% г/г под влиянием слабых операционных результатов и снижения демпферных выплат. На наш взгляд, рынок переоценивает размер будущих дивидендов эмитента, на фоне чего мы считаем бумаги переоцененными", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

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