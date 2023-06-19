Главные события недели - SberCIB

Данные по заявкам на пособие по безработице в США выйдут на текущей неделе, также ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

19 июня:

- Выходной день в США;

- Индекс рынка жилья в США от NAHB в июне.

20 июня:

- ИЦП в Германии в мае;

- Выданные разрешения на строительство и закладки новых домов в США в мае.

21 июня:

- ИЦП в России в мае;

- Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

22 июня:

- Выходной в Китае (до 23 июня включительно);

- Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США в мае;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне в июне.

23 июня:

- Предварительные индексы PMI для еврозоны и США в июне.

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