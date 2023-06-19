"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Oracle

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций крупнейшего американского разработчика корпоративного программного обеспечения Oracle Corp. по итогам четвертого квартала 2023 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Менеджмент ожидает ускорения облачной выручки в 2024 финансовом году на фоне увеличения доли этого бизнеса в общем показателе компании, но эмитенту сложно конкурировать с лидерами отрасли Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Мы позитивно оцениваем дружественные акционерам подходы компании (существенное наращивание дивидендов и активные программы buyback), однако сейчас о крупных обратных выкупах акций речи не идет, поскольку компания работает над укреплением баланса после покупки Cerner", - отмечают эксперты.

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