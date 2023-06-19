Рынок акций РФ утром корректируется вниз вслед за миром, растет "Магнит" на новостях

Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник корректируется вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры; индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2800 пунктов на укреплении рубля, при этом фаворитами выступают акции "Магнита" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2793,46 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1049,29 пункта (+0,2%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 83,91 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания. На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции. Повторное ГОСА пройдет 30 июня.

Подорожали акции "Магнита" (+9,5%, до 4970 рублей), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Вечером в минувшую пятницу "Магнит" (MOEX: MGNT) опубликовал квартальный отчет и выставил оферту на выкуп бумаг для нерезидентов с дисконтом 50%, что спровоцировало ралли бумаг компании, обновивших максимум с ноября 2022 года.

Выручка ПАО "Магнит" в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей. Кроме того, ритейлер сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций "Магнита" по цене 2215 руб. за бумагу.

"АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник негативный: азиатские рынки снижаются, нефть дешевеет, прорывов в дипломатии госсекретаря США в Китае нет. Активность инвесторов в Европе также будет низкой, так как в США выходной, а это всегда негативно сказывается на ликвидности. В России рубль может получить поддержку со стороны экспортеров, которые готовятся к выплатам в бюджет. В целом рынок акций РФ склонен к коррекции на негативных внешних сигналах, полагает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, акции "Магнита" могут продолжить рост, хотя он выглядит ограниченным - бумаги уже отыграли пятничные новости.

"Оферта "Магнита" позволит сократить количество бумаг в обращении, если ритейлер погасит выкупленные акции - это увеличит дивидендную доходность бумаг. Под давлением могут оказаться акции "Татнефти" из-за несостоявшегося ГОСА по дивидендам", - полагает Головинов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" считают, что в понедельник можно ожидать роста индекса МосБиржи, так как начало новой недели стало традиционным днем подъема. В то же время на российском рынке тема дивидендов за 2022 год постепенно уступает место другим факторам, поэтому фокус локальных инвесторов, возможно, будет смещаться к раскрытию финансовой информации эмитентов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после повышения в конце прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. День в целом ожидается небогатым на события в том числе ввиду выходного в США.

Под давлением ожидаемо оказались акции "Татнефти" после того, как на собрании акционеров по итоговым дивидендам за 2022 года не удалось достигнуть кворума - повторное собрание состоится 30 июня. У "АЛРОСА" появились позитивные драйверы после заявления главы Якутии о возможной выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года в случае сохранения стабильной ситуации на рынке алмазов. На этой неделе страны ЕС могут одобрить 11-й пакет антироссийских санкций, что представляет собой дополнительный понижательный риск для рынка РФ, который в целом, однако, сохраняет среднесрочный настрой на рост, считает Кожухова.

В США в пятницу основные индексы акций просели на 0,3-0,7%, но выросли по итогам недели: Dow Jones (+1,2% за неделю), S&P 500 (+2,6%), Nasdaq (+3,2%). Nasdaq демонстрирует рост уже восемь недель подряд - это самый длительный подобный период с марта 2019 года, по данным Dow Jones.

В понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства).

Трейдеры позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на то, что прогнозы руководителей американского ЦБ говорят о возможности дальнейшего подъема базовой процентной ставки в этом году.

ФРС сохранила ставку по итогам заседания 13-14 июня в диапазоне 5-5,25% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что ее уровень составит 5,6% к концу 2023 года.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное улучшение настроя американцев. Согласно предварительному отчету Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США вырос в июне до максимальных за 4 месяца 63,9 пункта по сравнению с 59,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) снизились в июне до минимальных с марта 2021 года 3,3% с 4,2% месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 потеряли 0,4-0,6%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Трейдеры заняли осторожные позиции в ожидании статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В число важных индикаторов входят индексы менеджеров по закупкам (PMI) Японии и Австралии, а также инфляция в Японии, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Ожидается, что он снизит годовую ставку до 3,55% с 3,65% годовых, пятилетнюю - до 4,2% с 4,3% годовых.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются после пятничного роста. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,07 за баррель (-0,7% и +1,2% в пятницу), июльская цена WTI - $71,21 за баррель (-0,7% и +1,6% в пятницу).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

За прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.

Во "втором эшелоне" н Мосбирже подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-3,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-3%).

Выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+27% и +32% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+14% и +8,8% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,23 млрд рублей (из них 7,58 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 2,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,25 млрд рублей на акции "АЛРОСА").