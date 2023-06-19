.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром корректируется вниз вслед за миром, растет "Магнит" на новостях
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку динамики ВВП РФ в 1-м квартале
Росстат незначительно улучшил оценку снижения экономики РФ в 1-м квартале - до 1,8% с объявленного ранее 1,9%. Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах почти 36 трлн рублей
 
Институт бизнес-омбудсмена предлагают реформировать
В России предложили вместо должности бизнес-омбудсмена при президенте создать национальный координационный центр по защите прав предпринимателей. Главу же наблюдательного совета центра хотят сделать спецпредставителем главы государства по защите...
 
На Первомай россияне будут отдыхать четыре дня
Ежегодно в середине лета Минтруд публикует проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год с учетом переносов. Обычно это делается для того, чтобы не дробить рабочую неделю и по возможности удлинить...
 
Компании заплатят штрафы за неверные данные о выбросах парниковых газов
Компаниям, которые не предоставляют, задерживают или дают неверные данные в отчетах о выбросах парниковых газов, с 1 июля 2025 года будет грозить административная ответственность. Закон об этом публикует "Российская газета". Как рассказала "РГ"...
 
19 июня 2023 года 11:39

Рынок акций РФ утром корректируется вниз вслед за миром, растет "Магнит" на новостях

Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в понедельник корректируется вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры; индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2800 пунктов на укреплении рубля, при этом фаворитами выступают акции "Магнита" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2793,46 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1049,29 пункта (+0,2%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 83,91 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания. На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции. Повторное ГОСА пройдет 30 июня.

Подорожали акции "Магнита" (+9,5%, до 4970 рублей), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Вечером в минувшую пятницу "Магнит" (MOEX: MGNT) опубликовал квартальный отчет и выставил оферту на выкуп бумаг для нерезидентов с дисконтом 50%, что спровоцировало ралли бумаг компании, обновивших максимум с ноября 2022 года.

Выручка ПАО "Магнит" в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей. Кроме того, ритейлер сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций "Магнита" по цене 2215 руб. за бумагу.

"АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник негативный: азиатские рынки снижаются, нефть дешевеет, прорывов в дипломатии госсекретаря США в Китае нет. Активность инвесторов в Европе также будет низкой, так как в США выходной, а это всегда негативно сказывается на ликвидности. В России рубль может получить поддержку со стороны экспортеров, которые готовятся к выплатам в бюджет. В целом рынок акций РФ склонен к коррекции на негативных внешних сигналах, полагает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, акции "Магнита" могут продолжить рост, хотя он выглядит ограниченным - бумаги уже отыграли пятничные новости.

"Оферта "Магнита" позволит сократить количество бумаг в обращении, если ритейлер погасит выкупленные акции - это увеличит дивидендную доходность бумаг. Под давлением могут оказаться акции "Татнефти" из-за несостоявшегося ГОСА по дивидендам", - полагает Головинов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" считают, что в понедельник можно ожидать роста индекса МосБиржи, так как начало новой недели стало традиционным днем подъема. В то же время на российском рынке тема дивидендов за 2022 год постепенно уступает место другим факторам, поэтому фокус локальных инвесторов, возможно, будет смещаться к раскрытию финансовой информации эмитентов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после повышения в конце прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. День в целом ожидается небогатым на события в том числе ввиду выходного в США.

Под давлением ожидаемо оказались акции "Татнефти" после того, как на собрании акционеров по итоговым дивидендам за 2022 года не удалось достигнуть кворума - повторное собрание состоится 30 июня. У "АЛРОСА" появились позитивные драйверы после заявления главы Якутии о возможной выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года в случае сохранения стабильной ситуации на рынке алмазов. На этой неделе страны ЕС могут одобрить 11-й пакет антироссийских санкций, что представляет собой дополнительный понижательный риск для рынка РФ, который в целом, однако, сохраняет среднесрочный настрой на рост, считает Кожухова.

В США в пятницу основные индексы акций просели на 0,3-0,7%, но выросли по итогам недели: Dow Jones (+1,2% за неделю), S&P 500 (+2,6%), Nasdaq (+3,2%). Nasdaq демонстрирует рост уже восемь недель подряд - это самый длительный подобный период с марта 2019 года, по данным Dow Jones.

В понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства).

Трейдеры позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на то, что прогнозы руководителей американского ЦБ говорят о возможности дальнейшего подъема базовой процентной ставки в этом году.

ФРС сохранила ставку по итогам заседания 13-14 июня в диапазоне 5-5,25% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что ее уровень составит 5,6% к концу 2023 года.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное улучшение настроя американцев. Согласно предварительному отчету Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США вырос в июне до максимальных за 4 месяца 63,9 пункта по сравнению с 59,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) снизились в июне до минимальных с марта 2021 года 3,3% с 4,2% месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 потеряли 0,4-0,6%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Трейдеры заняли осторожные позиции в ожидании статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В число важных индикаторов входят индексы менеджеров по закупкам (PMI) Японии и Австралии, а также инфляция в Японии, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Ожидается, что он снизит годовую ставку до 3,55% с 3,65% годовых, пятилетнюю - до 4,2% с 4,3% годовых.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются после пятничного роста. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,07 за баррель (-0,7% и +1,2% в пятницу), июльская цена WTI - $71,21 за баррель (-0,7% и +1,6% в пятницу).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

За прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.

Во "втором эшелоне" н Мосбирже подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-3,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-3%).

Выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+27% и +32% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+14% и +8,8% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,23 млрд рублей (из них 7,58 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 2,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,25 млрд рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 июня 2023 года 13:27
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Williams-Sonoma
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского ритейлера в сегменте товаров для дома Williams-Sonoma Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Williams-Sonoma - один из ведущих ритейлеров в сегменте товаров...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 12:58
Конъюнктурных оснований для закрепления цены акций Магнита выше 5000-5250 руб. пока нет - ПСБ
Конъюнктурных оснований для закрепления котировок акций "Магнита" выше 5000-5250 рублей за штуку пока нет, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Вечером в пятницу "Магнит" неожиданно представил финансовую отчетность по МСФО за 1К23, которая, по нашему мнению, демонстрирует неплохое финансовое и...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 12:32
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" бумагам Башнефти
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" обыкновенным и привилегированным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1267 рублей и 1093 рублями за штуку соответственно на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции "Башнефти" стали абсолютным лидером...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 12:04
Главные события недели - SberCIB
нные по заявкам на пособие по безработице в США выйдут на текущей неделе, также ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. 19 июня: - Выходной день в США; - Индекс рынка жилья в США от NAHB в июне. 20 июня: - ИЦП в Германии в мае; -...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 11:42
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Oracle
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций крупнейшего американского разработчика корпоративного программного обеспечения Oracle Corp. по итогам четвертого квартала 2023 финансового года, сообщается в обзоре аналитиков. "Менеджмент ожидает ускорения облачной...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 11:20
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Invesco Water Resources ETF
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Invesco Water Resources ETF с прогнозной стоимостью на уровне $60,3 за штуку на горизонте года на фоне средневзвешенных консенсусных целевых цен бумаг, входящих в состав фонда, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Доступ к...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 11:03
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Beyond Meat
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для акций американского производителя заменителя мяса Beyond Meat, сообщается в материале аналитиков. "Спрос на растительный белок упал из-за ухудшения экономики, и мы ожидаем сохранение слабого спроса и убытков в 2024 году....    читать дальше
.
19 июня 2023 года 10:45
"Финам" снизил рейтинг акций American Express до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций American Express Co. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для указанных бумаг на уровне $175,1 за штуку была при этом подтверждена экспертами. "Сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 10:25
Вероятно сохранение боковой динамики торгов на рынке ОФЗ в понедельник - ПСБ
Вероятно сохранение боковой динамики торгов на рынке рублевых гособлигаций в течение сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Азиатские фондовые индексы снижаются в понедельник утром из-за ухудшения прогнозов по экономике Китая, цены на нефть...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 10:09
Доходности ОФЗ могут прибавить несколько базисных пунктов в ближайшие дни - SberCIB
ходности рублевых гособлигаций могут прибавить несколько базисных пунктов на торгах в понедельник и вторник в преддверии аукционов Минфина РФ, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research. Российская валюта, вероятно, стабилизируется около уровня 84 руб./$1, полагают эксперты...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 09:56
Индекс Мосбиржи, возможно, останется выше 2800п по итогам торгов в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, возможно, останется выше уровня в 2800 пунктов по итогам торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Считаем, что акции "Магнита" могут продолжить рост, но он все же выглядит ограниченным. На наш взгляд, бумаги уже...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 09:47
Цены рублевых корпбондов в понедельник не покажут яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 19 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
19 июня 2023 года 09:42
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Seagen на уровне $229
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Seagen Inc. на уровне $229 с рекомендацией "держать", сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании. Илья Зубков, аналитик Freedom Finance Global: "Результаты эмитента за первый квартал превысили общерыночные ожидания. Убыток на...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 09:31
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 84-85 руб./$1 в понедельник - ПСБ
Пара доллар/рубль, скорее всего, продемонстрирует боковое движение в диапазоне 84-85 руб./$1 в течение торговой сессии понедельника, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. " С одной стороны, сужение предложения иностранной валюты на рынке не позволит курсу доллара скорректироваться,...    читать дальше
.
19 июня 2023 года 09:18
Индекс Мосбиржи обладает шансами на быстрый рост до 2840п - БКС Экспресс
Инвесторы ищут поводы для покупок, индекс Мосбиржи обладает шансами на быстрый подъем до уровня 2840 пунктов при благоприятном информационном фоне, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Позитивный поток новостей продолжает поддерживать котировки бумаг на рынке акций. Тема дивидендов за...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.