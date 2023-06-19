"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Invesco Water Resources ETF с прогнозной стоимостью на уровне $60,3 за штуку на горизонте года на фоне средневзвешенных консенсусных целевых цен бумаг, входящих в состав фонда, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Доступ к чистой питьевой воде является одной из самых актуальных проблем в мире, поэтому спрос на продукты для решения проблем с неэффективным использованием ресурса будет оставаться высоким в долгосрочной перспективе. За последнее время акции Invesco Water Resources ETF сильно выросли и технически выглядят перекупленными, поэтому для формирования длинных позиций стоит дождаться коррекции", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Invesco Water Resources ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NASDAQ OMX US Water Index, который включает в себя компании, производящие продукцию для сохранения и очистки воды в частных домах, а также на производственных объектах.

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