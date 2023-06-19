"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Beyond Meat

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для акций американского производителя заменителя мяса Beyond Meat, сообщается в материале аналитиков.

"Спрос на растительный белок упал из-за ухудшения экономики, и мы ожидаем сохранение слабого спроса и убытков в 2024 году. Усиление конкуренции также негативно для компании, а выход на положительный операционный денежный поток ко II полугодию 2023 года труднодостижим при текущей макроконъюнктуре", - указывают эксперты.

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