Цены рублевых корпбондов в понедельник не покажут яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 19 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США в пятницу индексы акций просели на 0,3-0,7%, но выросли по итогам недели: Dow Jones (+1,2% за неделю), S&P 500 (+2,6%), Nasdaq (+3,2%). Nasdaq демонстрирует рост уже восемь недель подряд - это самый длительный подобный период с марта 2019 года, по данным Dow Jones.

В понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства).

Трейдеры позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на то, что прогнозы руководителей американского ЦБ говорят о возможности дальнейшего подъема базовой процентной ставки в этом году.

ФРС сохранила ставку по итогам заседания 13-14 июня в диапазоне 5-5,25% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что ее уровень составит 5,6% к концу 2023 года.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное улучшение настроя американцев. Согласно предварительному отчету Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США вырос в июне до максимальных за 4 месяца 63,9 пункта по сравнению с 59,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) снизились в июне до минимальных с марта 2021 года 3,3% с 4,2% месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,5%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Трейдеры заняли осторожные позиции в ожидании статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В число важных индикаторов входят индексы менеджеров по закупкам (PMI) Японии и Австралии, а также инфляция в Японии, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Ожидается, что он снизит годовую ставку до 3,55% с 3,65% годовых, пятилетнюю - до 4,2% с 4,3% годовых.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются после пятничного роста. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:33 МСК составила $75,76 за баррель (-1,1% и +1,2% в пятницу), июльская цена WTI - $70,99 за баррель (-1,1% и +1,6% в пятницу).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

За прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 июня выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,169 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,955 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,01% и составил 110,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 865,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-09" (+0,59%), "Почта России БО-002P-03" (+0,46%) и "Роснефть БО-05" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,38%), "МТС-001P-23" (-0,25%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций серии БО-П-22 с офертой через 3 года объемом 14,5 млрд рублей. Компания установила ставку 1-6-го купонов бондов на уровне 10,9% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

МФК "Фордевинд" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Компания установила ставку 1-36 купонов на уровне 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Заем размещен в рамках программы облигаций компании объемом 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 18 мая. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 3-го купона облигаций 1-й серии на уровне 10,5% годовых, 2-го купона бондов 2-й серии - на уровне 10,85% годовых. РЭО разместил выпуск 1-й серии объемом 1,6 млрд рублей в январе текущего года по ставке 10,5% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Дата погашения выпуска - 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона, предусмотрена амортизация - ежеквартально по 3% от номинала. Компания разместила облигации 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в марте 2023 года по ставке 10,85% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 8-39 купонов будет погашено по 3,125% от номинальной стоимости, в результате дюрация составит около 6,3 года.

Росэксимбанк выкупил по оферте 8 млн 847 тыс. 373 облигации серии 002Р-02 по цене 100% от номинала, или 88,5% эмиссии. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 10 млрд руб. в июне 2020 года по ставке 6,15% годовых.