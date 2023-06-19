"Финам" снизил рейтинг акций American Express до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций American Express Co. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг на уровне $175,1 за штуку была при этом подтверждена экспертами.

"Сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса American Express, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики во всех основных странах и регионах мира в ближайшие годы, и мы рассчитываем на увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Долгосрочные перспективы роста эмитента связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире. Между тем после повышения цены на 14% за последние три недели акции компании вплотную приблизились к нашей целевой цене, и потенциал их укрепления уже выглядит ограниченным", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, эмитент оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса.

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