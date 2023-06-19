Вероятно сохранение боковой динамики торгов на рынке ОФЗ в понедельник - ПСБ

Вероятно сохранение боковой динамики торгов на рынке рублевых гособлигаций в течение сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Азиатские фондовые индексы снижаются в понедельник утром из-за ухудшения прогнозов по экономике Китая, цены на нефть находятся в минусе. Сохранение такого сантимента будет оказывать давление на котировки ОФЗ. Из поддерживающих факторов отметим усилия российских властей по снижению инфляции за счет роста предложения, о чем в пятницу сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ-2023", - указывает эксперт в комментарии.

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