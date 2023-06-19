Доходности ОФЗ могут прибавить несколько базисных пунктов в ближайшие дни - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут прибавить несколько базисных пунктов на торгах в понедельник и вторник в преддверии аукционов Минфина РФ, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Российская валюта, вероятно, стабилизируется около уровня 84 руб./$1, полагают эксперты инвестбанка.

Цены на нефть марки Brent, скорее всего, будут находиться под локальным давлением и останутся в диапазоне $75-76 за баррель в понедельник, считают в полагают эксперты инвестбанка.

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