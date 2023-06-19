Индекс Мосбиржи, возможно, останется выше 2800п по итогам торгов в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, останется выше уровня в 2800 пунктов по итогам торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Считаем, что акции "Магнита" могут продолжить рост, но он все же выглядит ограниченным. На наш взгляд, бумаги уже отыграли пятничные новости (публикацию финансовый отчетности и появление новости о том, что компания выставила оферту по покупке акций нерезидентов). Под давлением в понедельник могут оказаться акции "Татнефти" из-за несостоявшегося ГОСА по дивидендам", - отмечает эксперт.

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