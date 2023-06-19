Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Seagen на уровне $229

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Seagen Inc. на уровне $229 с рекомендацией "держать", сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

Илья Зубков, аналитик Freedom Finance Global:

"Результаты эмитента за первый квартал превысили общерыночные ожидания. Убыток на акцию составил $0,93, что оказалось лучше консенсуса на 13,4%. Инвесторы ожидают анонсированное поглощение Seagen со стороны Pfizer Inc. Компания продолжает уверенно наращивать выручку и расширять клиническое покрытие своих препаратов, годовой "гайденс" был отозван", - отмечает эксперт Илья Зубков.

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