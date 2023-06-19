Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 84-85 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, продемонстрирует боковое движение в диапазоне 84-85 руб./$1 в течение торговой сессии понедельника, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

" С одной стороны, сужение предложения иностранной валюты на рынке не позволит курсу доллара скорректироваться, с другой стороны - американская валюты выглядит перекупленной, что будет сдерживать ее дальнейший ощутимый рост", - указывает аналитик в комментарии.

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