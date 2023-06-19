Индекс Мосбиржи обладает шансами на быстрый рост до 2840п - БКС Экспресс

Инвесторы ищут поводы для покупок, индекс Мосбиржи обладает шансами на быстрый подъем до уровня 2840 пунктов при благоприятном информационном фоне, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Позитивный поток новостей продолжает поддерживать котировки бумаг на рынке акций. Тема дивидендов за 2022 год постепенно уступает место другим повесткам, связанным с эволюцией российского фондового рынка, возвращением к раскрытию информации и возобновлением дивидендов от тех компаний, которые пока воздерживаются от выплат из-за зарубежной прописки или иностранного участия в акционерном капитале. В последнее время на высоком политическом уровне все чаще звучат тезисы о важности развития отечественного фондового рынка. На полях ПМЭФ об этом заявлял президент России. Благоприятная регуляторная среда действительно может способствовать развитию рынка и оптимизму со стороны инвесторов. Еще лучше, если бы меры по развитию фондового рынка сопровождались комплексным подходом к улучшению инвестклимата в целом", - пишет аналитик в обзоре.

"Индекс Мосбиржи в пятницу притормозил перед зоной 2810-2840 пунктов, что также объясняется пятничным эффектом, когда спекулянты предпочитают закрывать свои позиции перед выходными. В 2023 году сложилась практика, когда понедельники проходят в ярко позитивном ключе, так что рост может возобновиться. При благоприятном информационном фоне отметка 2840 пунктов может быть достигнута достаточно быстро", - указывает Галактионов.

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