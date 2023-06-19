"Финам" повысил прогнозную цену акций Oracle до $135,7

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. со $105,6 до $135,7 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале компании.

Рейтинг для указанных бумаг был присвоен экспертами на уровне "держать".

"Акции Oracle принесли впечатляющую доходность (более 50%) за три месяца с момента выхода нашего последнего обзора по ним и сейчас торгуются на исторических максимумах. Драйверами роста котировок послужили сильные финансовые результаты компании, рост интереса к искусственному интеллекту, а также фундаментальная недооценка по сравнению с аналогами. Мы позитивно оцениваем перспективы эмитента, в связи с чем повысили целевую цену бумаги. На ближайшую перспективу "апсайд" небольшой, но на коррекции акции могут быть интересны к покупке", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Oracle Corp. - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

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